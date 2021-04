Atacaremos temas que han quedado en el olvido: Sergio Torres

Sinaloa.- A pesar de que ha habido inversión durante los últimos años, la realidad es que no ha sido suficiente y lamentablemente los rubros más sensibles son los que han quedado para después y eso le duele a los sinaloenses, declaró Sergio Torres.

El candidato a la gobernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, durante su visita por el municipio precisó que los principales temas en los que se enfocará será en la generación de más y mejores empleos, en la seguridad y especialmente, en mejorar el sistema de Salud.

En ese sentido, comentó que a una semana de haber arrancado oficialmente el proceso de campaña, el sentir de la gente es la necesidad de contar con un trabajo digno haciendo hincapié en que durante este periodo de contingencia han sido muchas personas las que se quedaron sin empleo y aunque están bajo esas circunstancias.

“Vamos a atender todos los rubros, principalmente tres: el tema de salud, el empleo y seguridad, en Sinaloa han cerrado más de 10 mil pequeños negocios que ya no subirán la cortina. Nosotros estamos platicando con la gente y la escuchamos y de esas propuestas que nos hacen saldrá el plan de desarrollo. Movimiento Ciudadano somos la opción para los indecisos, traemos una campaña donde entran todos los ciudadanos", señaló.

Cabe mencionar que Sergio Torres estuvo acompañado por Miguel Ángel Camacho, candidato a la alcaldía de Ahome y por Ana Esparza, candidata a la diputación por el distrito 02 local.

Asimismo insistió en que de llegar a la gobernatura y dando respuesta al cambio que la gente está solicitando, venderá los helicópteros del estado, los aviones y la casa de playa para con ese dinero fortalecer el sistema de salud.

”Es un abandono en el que está el sector salud es un abandono por eso vamos a fortalecer este sistema con lo que se recaude de la venta de esos lujos superfluas que no tienen razón de ser en estos tiempos. Que hay seriedad los que nos conocen saben que cuando decimos algo lo cumplimos no andamos con rodeos ni tratando de engañar ni sorprender a nadie a mi me gusta dar resultados y no poner excusas ni pretextos esa es mi manera de ser y siempre sido así”, precisó.

Por último, se refirió a su salida del gobierno estatal priísta para abanderar una posición por otro partido haciendo alusión que desde hace dos años, él no refrendó su militancia en el tricolor y permaneció en la secretaría de Pesca con la convicción de dar beneficio al sector.

“Nosotros estamos al revés, pudiéramos decir que estábamos en un lugar con más posibilidades pero a mí no me interesó, dije ahí les va su camioneta, sus sueldos, dije que yo ocupaba un espacio en donde realmente pudiera alzar la voz con un vehículo para poder hacer más para la gente, como secretario de Pesca recuperamos programas pero no te alcanza como secretario, entonces dije con permiso y acepté la invitación de Movimiento Ciudadano porque como gobernador voy a poder hacer mucho más a favor de la gente”, enfatizó.