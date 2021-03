"Ataque a jueces refleja el desconocimiento al Estado de Derecho": Felipe Calderón

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzara contra el juez que concedió el amparo de suspensión a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, el expresidente Felipe Calderón se pronunció por en contra de las declaraciones del mandatario.

A través de redes sociales, Calderón escribió; "El ataque a los jueces refleja no sólo el desconocimiento del Estado de Derecho, sino sobre todo y preocupantemente, el talante autoritario del gobierno. El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza, si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia"

Tuit de Felipe Calderón

Tras toda la polémica, esta mañana el AMLO mencionó en conferencia de prensa que había enviado una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar denunciando la suspensión de la reforma eléctrica.

Al leer la carta el presidente mencionó que solicitó al presidente del SCJN esclarecer el actuar del juez que avalo la suspensión de la ley eléctrica.

"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre el caso... Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que al Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro", mencionó en la mañanera.