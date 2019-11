Ataque cibernético contra Pemex en la mira del Gobierno

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se van a deslindar responsabilidades por los ataques cibernéticos contra Petróleos Mexicanos, ocurridos el pasado domingo.

Parece que se dio (el ataque), no fue tan grave y además no logran nada, porque se está trabajando y si hay delitos se persiguen, es decir se castiga a los responsables, pero es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay mayores problemas