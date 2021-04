Ataques al anterior y actual gobierno de Baja California reinan en arranque de campañas electorales.

Baja California, México.- Entre ataques al anterior Gobierno panista, al “PRIAN”, y también al actual Gobernador morenista Jaime Bonilla, iniciaron las campañas electorales en Baja California, donde se renovará una Gubernatura, cinco Alcaldías, 25 diputaciones y 63 regidurías en las próximas Elecciones México 2021.

Acompañada del ex Gobernador panista Ernesto Ruffo Appel, María Guadalupe “Lupita” Jones Garay, Miss Universo 1991, inició con un acto proselitista en los primeros minutos de este domingo en la Plaza de los Tres Poderes, en Mexicali, donde realizó un simbólico encendido de “luz de la unidad”.

La candidata de la alianza “Va por Baja California” del PAN, PRI y PRD, subrayó que siguen poniéndole “piedritas en el camino”, refiriéndose al Gobierno estatal, pues le cambiaron el lugar donde instalaría su pódium.

Leer más: "Este mes termínanos la vacunación de todos los adultos mayores", afirma AMLO

Jones Garay también definió parte de su propuesta de Gobierno y pidió el soporte de la ciudadanía.

Vamos a hacer crecer nuestra economía, para que haya agua potable para todos, y para todo, para que Baja California sea un estado modelo”, dijo, “ya te representé una vez y no te fallé, hoy vengo a pedir tu confianza, porque no te voy a fallar”.

Por su parte, Ruffo Appel le refrendó su apoyo, afirmó que tiene un compromiso por la democracia, como cuando representó al primer Gobierno de alternancia y recordó que en su administración se creó la credencial para votar con fotografía.

En actos simultáneos, el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, y la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, de la alianza de Morena, PT y PVEM, emprendieron hoy campaña en zonas rurales.

Ávila Olmeda inició su campaña en San Quintín, Ensenada, donde residen los jornaleros agrícolas, desde ahí recordó al actual Presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso repitió sus frases, como la de “me canso, ganso”.

Acompañada por su coordinador de campaña, Catalino Zavala Márquez, y el diputado Armando Reyes Ledesma, continuó con el discurso en contra del “PRIAN”.

Ávila prometió llevar agua para todas las colonias de San Quintín, y combatir la corrupción.

“Desde aquí me comprometo a que durante los próximos seis años de Gobierno combatiremos la pobreza, con la Federación principalmente”, aseveró, “fueron muchos años del PRIAN, de ese tumor, que le hizo daño a BC, con sus diferentes ramificaciones”.

Hank Rhon acudió a hablar con ejidatarios en un parque del poblado de Los Algodones, en el Valle de Mexicali, les prometió iniciar una “reingeniería financiera” para recuperar la cartera vencida y tener la posibilidad de apoyar al campo y que éste crezca.

Además del abuso a los agricultores, dijo, le preocupa la inseguridad de Baja California.

“No es posible que todos, todos, estemos en la casa con el Jesús en la boca cuando están los niños fuera”, aseveró.

No se vale que el Gobierno no le importe, que no voltee, no se de cuenta, ya sé que el que tenemos ahorita está loco, pero, ¿y todos los demás? Todos deberían de hacer algo, es una verdadera tristeza”, apuntó.