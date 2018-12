Atención: Anuncian cambios importantes para Guardia Nacional

México.- En las últimas horas la Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador a sido tema de juicio, ya que inclusive morenistas no están de acuerdo cómo operará; según Tatiana Clouthier el plan presentado por Alfonso Durazo no es como el Ejecutivo Mexicano lo anunció en tiempos de campaña, incluso que no se puso a consulta. Tras los reclamos Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena anunció cambios importantes en este plan de seguridad.

A través de Twitter el morenista detalló que su grupo parlamentario consideró todas las opiniones de expertos y por ende se hicieron cambios importantes a la iniciativa de ley que presentó Morena.

"IMPORTANTE ‼Consideramos todas las opiniones de expertos y vienen cambios importantes para la Guardia Nacional: el mando quedará bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el régimen interno de disciplina y organización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)", escribió Delgado en la red social.

IMPORTANTE ‼Consideramos todas las opiniones de expertos y vienen cambios importantes para #GuardiaNacional : El mando quedará bajo la @SSPCMexico y el régimen interno de disciplina y organización de la @SEDENAmx — Mario Delgado (@mario_delgado1) 20 de diciembre de 2018

Además en otro tuit dio a conocer una gráfica para conocer lo que tienes que saber sobre la Guardia Nacional y los cambios que se harán a la iniciativa en la Cámara de Diútados.

Esto es lo que tienes que saber sobre la #GuardiaNacional y los cambios que se harán a la iniciativa en @Mx_Diputados ���� pic.twitter.com/Trjf1xGORx — Mario Delgado (@mario_delgado1) 20 de diciembre de 2018

Asimismo Mario Delgado agregó que la Guardia Nacional "será una institución para atender la crisis de inseguridad que vivimos en el país. Estos son los cambios que tendrá el dictamen".

Como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad, Andrés Manuel López Obrador propuso crear la Guardia Nacional, organismo que estaría formada por 50 mil elementos y quedaría adscrita directamente a la Sedena. Hoy se dice otra cosa.