Atentados contra periodistas han rebasado al gobierno: Lilly Téllez pide protección para Francisco Reséndiz

México.- Lilly Téllez exigió que el gobierno de la Ciudad de México ofrezca protección a Francisco Reséndiz, luego de que este denunciara en redes sociales que supuestamente fue amenazado de muerte.

La senadora del Partido Acción Nacional (principal fuerza opositora al partido Morena, que están en el poder) María Lilly del Carmen Téllez García aseveró que las agresiones contra periodistas en México han rebasado a las autoridades.

“El Gobierno de Ciudad de México debe brindar protección de inmediato al editor de El Universal, Francisco Reséndiz. Los atentados contra periodistas han rebasado a las autoridades”, tuiteó Lilly Téllez el 27 de noviembre del 2021.

Lilly Téllez ha sido amenazada en redes sociales, así como su hijo, por lo que no dudó en mostrar su apoyo al editor Francisco Reséndiz, quien acusó en su página oficial de Facebook que había sido víctima de una amenaza de muerte.

Francisco Reséndiz, editor de uno de los principales medios de comunicación de México denunció a través de Facebook que había sido víctima de una amenaza de golpes y muerte, sí no comenzaba a moderar lo que publicaba en dicho medio de comunicación.

En su narrativa sobre los hechos donde terminaría siendo amenazado, Francisco Reséndiz no revela a que clase de publicaciones se referían los agresores, quienes a bordo de al menos dos vehículos le cerraron el paso y lo amenazaron.

Denuncia pública de Francisco Reséndiz sobre la amenaza de muerte que sufrió

El día de hoy fui amenazado de muerte. Hace 30 minutos, primero sobre Avenida San Fernando un auto color naranja se me acercó y su conductor comenzó a amenazarme y mentarme la madre, por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no me di cuenta y seguí conduciendo; crucé Insurgentes Sur. Unos 100 metros adelante, ya sobre Camino a Santa Teresa dos autos me cerraron el paso, el naranja de antes y detrás un Mazda color vino que impidió echarme en reversa. De ambos descendieron varias personas. Minutos antes los había visto en el estacionamiento donde tenía mi auto. Uno de ellos dijo que sabía quién era y soltó: “ya se pasaron, le bajas, eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se pasaron, así que bájale con lo que publicas”. Enseguida se fueron. Levantare la denuncia correspondiente. Jamás en mi vida he dado un paso atrás, hoy menos que nunca.