Attolini impugna ante el TEPJF ajuste del INE a convocatoria de Morena

Ciudad de México.-Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Antonio Attolini, quien aspira a la secretraría general de Morena, presentó una impugnación a los recientes ajustes a la convocatoria para elegir a la dirigencia nacional de este instituto político, que fueron realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de paridad de género.

La encuesta de reconocimiento para elegir a los doce aspirantes a ocupar el cargo de la presidencia y la secretaría general, se realizará del 22 al 28 de septiembre, y expresa en su petición que este método solamente servirá para la selección de tres hombres, debido a que tres mujeres cumplieron con los requisitos para ocupar la presidencia de Morena.

Attolini externa su desacuerdo a los ajustes realizados por el INE, porque entonces pasaría si un hombre gana la presidencia, entonces sería una mujer la que ocupara la secretaría general o en tro supuesto sería viceversa.

El quejoso expresa en su impugnación: “Tribunal, para garantizar la paridad de género, creo que el INE tomó una determinación que no es la más garantista posible, revísalo y ajústalo de ser tu consideración, para que entonces la medida más garantista sí suceda, siempre y cuando, tomando en cuenta que en la elección no hay fórmulas, que el estatuto de Morena no lo establece por lo que la elección a la presidencia y a la Secretaría General deberían ir separados”.