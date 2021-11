Audiencia de Anaya por caso Odebrecht es hoy; FGR pedirá prisión preventiva

Aunque compartió un nuevo video este lunes con sus habituales críticas contra AMLO, Ricardo Anaya no se ha pronunciado sobre su caso, como lo hizo semanas atrás al acusar una persecución política en su contra mediante un "pacto perverso" entre el presidente y el exdirector de Pemex.

Si no asiste a su audiencia inicial, entonces la FGR no dejaría pasar mucho tiempo para pedirle al juez que declare a Anaya "sustraído de la justicia", tras lo cual solicitará una orden de aprehensión en su contra.

La situación legal de Anaya pinta como un callejón sin salida, pues parece improbable que la FGR no busque encarcelarlo, acuda o no a la audiencia de hoy.

