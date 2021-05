Auditoría a Seneam revela opacidad en selección de controladores aéreos; no cumplen con requisitos

México.- Al menos 23 controladores aéreos fueron aceptados en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), pese a que no cumplieron con diversos requisitos, como el idioma inglés y la edad de inscripción, según reveló una auditoría realizada por el Órgano Interno de la depedencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La auditoría, que fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encontró diversas irregularidades en el proceso de selección de aspirantes del curso de formación de Controlador de Tránsito Aéreo promoción 2020-2021, cuya convocatoria fue lanzada a finales de 2019.

Según Forbes México, que tuvo acceso a los documentos de la auditoría, alrededor de 479 aspirantes se inscribieron en el curso de Seneam, para lo cual debían cumplir con determinados requisitos, entre ellos conocimientos de inglés.

Sin embargo, al menos seis aspirantes fueron acreditados en esta lengua sin estarlo, y otro más ni siquiera se presentó a la evaluación en la fecha estipulada, lo que ameritaba su rechazo, pero aún así permaneció.

El resultado de la evaluación de inglés que fue reportado y publicado determina que se debió rechazar automáticamente al aspirante, y no permitir continuar con el proceso de selección y mucho menos haber inscrito", señala la auditoría.

Los auditores del Órgano Interno de Control de Seneam también detectaron que las calificaciones de los evaluadores de inglés y las publicadas no especifican los aspirantes que no aprobaron, por lo que no hay un adecuado manejo de la información a cargo del Centro de Capacitación de Seneam (CECASE).

Otros cinco aspirantes lograron inscribirse al curso de Controladores de Tránsito Aéreo sin presentar el documento que acredita el examen psicofísico, otro de los requisitos establecidos para inscribirse al curso.

Mientras que el rango de edad máxima establecida en las bases de la convocatoria del curso de formación Oficial de Operaciones Aeronaves RTAR/Meteorológico clase I fue incumplida por 11 aspirantes, que rebasaron el límite de edad hasta 18 años.

La auditoría detalló que el Centro de Capacitación de Seneam no entregó la documentación sobre las autorizaciones para que los aspirantes se inscribieran como controladores aéreos, pero 10 de ellos ya se encuentran presentando servicios en diversas áreas de Seneam.

Se están cometiendo errores y omisiones que afectan la transparencia del proceso de selección ocasionando con ello que los servidores públicos incumplan con las obligaciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas", advirtieron los auditores.

Además, descubrieron que durante 2019 y 2020 algunos servidores públicos del Centro de Capacitación no tomaron capacitación según su área, por lo que al parecer no cumplieron con su contrato de trabajo.

La auditoría resaltó que 45 de 106 expedientes de aspirantes a los cursos de controladores aéreos y operaciones aeronaves no se encuentran debidamente integrados ni están provistos de carátulas, concluye.

La exhaustiva revisión que reveló las inconsistencias en los procesos de selección de Seneam ha sido enviada a la Secretaría de la Función Pública.