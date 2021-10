Aumenta tasa de feminicidios en México al 2% entre enero y septiembre de 2021: SESNSP

De acuerdo al análisis de los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2021, el feminicidio registró 2%, más víctimas respecto al mismo periodo de 2020.

Igualmente, la trata de personas tuvo un aumento del 13% y hubo 18% más denuncias por violencia familiar. En total, el SESNSP reportó 762 víctimas de feminicidio, 591 de trata de personas y 192,746 denuncias por violencia familiar

Es necesario subrayar que, en lo que va del sexenio, se han superado los 100 mil asesinatos y que diversos delitos de alto impacto continúan al alza.

Leer más: AMLO ofrece proteger a Mario Aburto si habla sobre asesinato de Colosio

Por otraparte, el robo con violencia registró un incremento del 9%. En el periodo, el número de casos reportados por el SESNSP fue de 41 mil 201. De igual forma, el delito de extorsión tuvo un incremento de 6%, con un total de 6 mil 932 víctimas.

El narcomenudeo registra 62 mil 574 casos, lo que implica un incremento de 8% respecto del mismo periodo de 2020.

Cuartoscuro

Causa en Común reporta incidencia delictiva en México

El subregistro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, posiblemente, autoridades estatales y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva. Al respecto, puede consultarse el trabajo elaborado por Causa en Común.

Causa en Común hace un llamado a que el gobierno federal y los gobiernos locales emprendan urgentemente proyectos de fortalecimiento institucional para rescatar a los cuerpos de policías de la grave crisis que padecen.

Asimismo, es indispensable emprender una auténtica estrategia de seguridad que parta de la ineludible responsabilidad de enfrentar a las organizaciones criminales.

Leer más: "Dejen atrás la desidia": AMLO pide a estudiantes de la UNAM que marchen en vez de paro

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debería asumir su responsabilidad, no solo por lo que se refiere al desarrollo institucional de policías, procuradurías y sistemas penitenciarios, sino también por lo que se refiere al adecuado registro de la incidencia delictiva en el país.