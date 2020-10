Aún hay lucha contra desaparición de fideicomisos: Carlos Castaños

Sinaloa.- Es el senado de la República el último recurso que se tiene para evitar la desaparición de fideicomisos, esto ante la aprobación del Congreso de la Unión de dichos fondos para apoyo de diferentes sectores poblacionales en México, destacó Carlos Castaños, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).

Agregó que a pesar de que se cuente con la posibilidad de que se pueda dar reversa a la eliminación de 70 mil millones de pesos que favorecían a diferentes sectores del país, se duda mucho que no sea aprobado por los morenistas.

En cuanto a ello señaló que cuando se decidió eliminar la implementación de los recursos, no se determinó y no se sabe para que serán destinados, pues hasta el momento no se a justificado o etiquetado su destino, por lo que se cree que es en consecuencia de que el gobierno federal se quedó sin dinero para aplicar en las necesidades de la pandemia, al emplear sumas importantes en obra pública para los proyectos faraónicos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"Aún hay esperanza porque aún falta que estás modificación normativas se vayan al Senado de la República, como saben la mayoría en su intento por ser modificados pasan por ambas cámaras, entronces este es uno de ellos, en el Senado la formación de los grupos parlamentarios es distinta y hay la esperanza de que puedan detener este atrajo y este intento de eliminar estos fondos y dejar de apoyar a todos estos mexicanos y mexicanas", reiteró el legislador federal.