Aún no hay resultados: Morena niega victoria de Salgado Macedonio en encuesta

Guerrero, México.- Luego de que anoche se filtrara una encuesta que posicionaba a Félix Salgado Macedonio como el mejor aspirante a candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, el partido desmintió esta información y aclaró que aún no hay resultados para definir dicha candidatura.

Salomón Jara, delegado de Morena en Guerrero, negó que sea el documento que definirá la candidatura de ese partido en la entidad, en tanto que la dirigencia aseguró que la Comisión Nacional de Elecciones no ha terminado de abordar el tema.

El sondeo, divulgado por distintos medios de comunicación, incluye mediciones de conocimiento, opinión y atributos de cuatro aspirantes: Félix Salgado Macedonio, la Alcaldesa de Acapulco; Adela Román; la senadora Nestora Salgado; y Esther Gómez, ex Alcaldesa de Atoyac de Álvarez.

La medición dejó fuera a otros aspirantes como la ex candidata del PRD a la gubernatura, Beatriz Mojica; y el ex Alcalde de Acapulco, Luis Walton.

"De acuerdo al estudio realizado en el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio obtiene 10 puntos en la estimación de diferencias que se integra por la opinión positiva, los atributos de honestidad, cercanía, conocimiento de su municipio, credibilidad, el reconocimiento como buen candidato, así como la disposición de voto y preferencia como candidato a Gobernador.

Por lo anterior, Félix Salgado Macedonio es el aspirante mejor posicionado en el estado de Guerrero", indica el estudio dado a conocer esta noche.

El delegado morenista Salomón Jara negó que se trate del documento que definirá la candidatura en Guerrero.

"Estuve en el CEN con Mario Delgado (dirigente nacional) y me confirmó que antes del viernes la Comisión Nacional de Encuestas les daría los resultados.

El presidente nacional me confirma que no es cierta la información que circula en diversos medios", dijo Jara.

Este miércoles REFORMA publicó que, de acuerdo con las mediciones realizadas por la dirigencia nacional de Morena, Salgado Macedonio incrementó su popularidad en Guerrero, tas el escándalo por las acusaciones de violación y abuso sexual en su contra.

Carol Arriaga, secretaria de Mujeres de Morena, reconoció que el senador con licencia ganaría de nuevo el sondeo, ya que en el estado de Guerrero se "normaliza" la violencia contra las mujeres y la indignación feminista contra el aspirante es un fenómeno que solo se registra en la Ciudad de México.