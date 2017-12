Aún no recibimos recursos para reconstruir CDMX: Mancera

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera señaló que la capital del país no ha recibido dinero de las donaciones que hizo la ciudadanía, tras el sismo del 19 de septiembre.

"Nosotros no hemos recibido ningún otro donativo fuera de estos que les comento. Se los podemos estar reiterando permanentemente, que la gente lo sepa, todos esos donativos, esa lista que hicieron de miles y millones pues no sé dónde estarán, pero al menos para la Ciudad de México, en las arcas del gobierno de la Ciudad de México no hay ningún otro donativo que estos que les estoy informando. Ningún otro”, dijo.

Asimismo detalló que el tema de reconstrucción se ha convertido en una prioridad para él y su gobierno.

La prioridad fiscal y financiera del gobierno capitalino para 2018 es la reconstrucción de la Ciudad de México, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

De acuerdo con una publicación de El Universal, fue dado a conocer que el mandatario local hizo referencia al presupuesto para el próximo, y dijo que para el tema de la reconstrucción habrá más de dos mil millones de pesos divididos en diferentes rubros.

Asimismo comentó que el Fondo de Reconstrucción, que hasta ahorita se mantiene en ceros para el ejercicio fiscal 2018, se deberá trabajar con la Asamblea Legislativa.

Actualmente este fondo cuenta con mil 500 millones de los 3 mil millones de pesos que tenía originalmente.

"La siguiente instrucción la tengo que dar en el momento que vea la recomposición que la Asamblea Legislativa haga del presupuesto, ahí vendrá otra instrucción complementaria para utilizar estos recursos, que va a ser, desde ahora les digo, de reforzamiento para ayudar a todas las familias de la Ciudad de México".

"Vamos a dejar que trabajen en la Asamblea Legislativa para que se puedan hacer los ajustes correspondientes y que tengamos ya una claridad mayor”.

La #CapitalDelDeporte agradece a @FIAFormulaE la donación de ingresos de taquilla de su próxima carrera el 3 de marzo para las labores de #ReconstrucciónCDMX #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 2 de diciembre de 2017

El funcionario dijo que se requiere conducción y un ritmo permanente para alcanzar una reconstrucción exitosa, y evitar desestabilización fiscal. Prometió que no fallará a los capitalinos.

El jefe de Gobierno abundó en el tema del presupuesto, y aseguró que el gobierno ha puesto especial énfasis en el tema social, pues el 60% de los recursos serán destinados a este rubro.

AGILIZAR PROCESOS

En conferencia de prensa, Mancera Espinosa dijo que envió un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acelerar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para destinarlos a proyectos de reconstrucción de la ciudad.

“Del FAIS hay recursos que tienen ya las delegaciones, ¿cuál es la limitante? Si tuvieran hoy 200 millones, no lo pueden destinar para 2018, entonces tendrían que gastar nada más lo que se tiene de este año hasta que no nos llegue la autorización”.

La #CDMX agradece al Comité Paralímpico Internacional @Paralympics y a la Federación Mundial de Tiro con Arco @worldarchery la donación de 40 mil dólares y 57 mil dólares respectivamente para la #ReconstrucciónCDMX #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 2 de diciembre de 2017

“Yo he mandado ya un oficio al secretario de Desarrollo Social, Miranda, a fin de que nos llegue por escrito la autorización, porque por ley de disciplina fiscal, es decir, por como se maneja la disciplina fiscal en la Ciudad de México no habría manera de que aún teniendo el recurso nosotros desde Finanzas pudiéramos dar esa ministración, en cuanto nos llegue esa autorización así lo haremos; pero en este momento, que esa es la parte importante, en este momento todas las delegaciones tienen autorización para utilizar su FAIS hacia la reconstrucción”.

“Y obviamente pues hay un compromiso con el Secretario de Hacienda, por eso te decía que voy a ir con el nuevo secretario a refrendar este compromiso para que se agilicen estos trámites”.

