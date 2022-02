Aún no se localizan los cuerpos de los asesinados fuera de velorio en Michoacán: AMLO

México.- AMLO declaró que aún no se encuentran los cuerpos de los asesinados fuera de velorio en Michoacán, aunque confirmó que sí localizaron casquillos, camionetas y hasta bolsas con restos humanos.

En la conferencia Mañanera del 28 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía de Michoacán aún no había encontrado los cuerpos de los asesinados en un velorio ocurrido en San José de Gracia.

Este cuestionamiento fue realizado luego de que el pasado 27 de febrero del 2022, aproximadamente a las 17:00 horas, hombres armados llegaron a un velorio en San José de Gracia, Michoacán.

Ahí sacaron, presuntamente, a 17 personas, las formaron frente a una padre y luego los ejecutaron con decenas de balazos, lo cual quedó registrado en un video que se ha estado difundiendo minutos después de que ocurrió la masacre.

Por su parte, AMLO aclaró que aún no se ha registrado el hallazgo de los cuerpos, aunque sí encontraron evidencia de que ocurrió un “enfrentamiento”.

“Primero a esperar que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía Michoacán y el Gobierno de Michoacán, es que no han encontrado cuerpos, si hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención porque esas noticias”, declaró AMLO sobre la masacre en Michoacán.

El presidente mexicano añadió que le llama la atención como múltiples medios de comunicación lo difundieron rápidamente, pese a que aún no hay información oficial del hecho, en los medios de comunicación ya mataron a 17 personas.

“Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer, entonces se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana, en el informe que nos dieron, no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más”, describió AMLO sobre lo asegurado tras los asesinatos en el velorio de Michoacán.

Finalmente, AMLO se dijo confiado de que en el transcurso del 28 de febrero, la Fiscalía de Michoacán dará a conocer más información sobre los hechos ocurridos en la tarde del 27 de febrero, durante un velorio en San José de Gracia.