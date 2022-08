"Aunque no les guste a los conservadores"; AMLO dice que contratará 600 médicos cubanos

México.- A meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará el acuerdo con Cuba para la contratación de 500 médicos cubanos para cubrir el déficit de especialistas en las regiones rurales del país, ahora el mandatario mexicano afirmó que serán 600 los que llegarán.

Así lo informó AMLO en su mensaje durante su gira para la supervisión del Plan de Salud IMSS- Bienestar en Tlaxcala en donde destacó parte de su proyecto para la federalización del sistema de Salud Público.

En su mensaje el presidente Andrés Manuel mencionó que ahora tras la pandemia, lo que se busca es el fortalecimiento del sistema de salud y es por ello que el plan ha comenzado a avanzar en una primera etapa en el estado de Nayarit.

Relató que parte lo que contempla el fortalecimiento del sistema de salud, es el mejorar la infraestructura, para que los centros, unidades médicas y hospitales estén bien equipados y sobre todo que no falte medicamentos.

AMLO continúo señalando que otros de los problemas que hay y que se buscan resolver, es el de la falta de médicos. Recordó que esto surge a raíz de políticas mal aplicadas en el pasado, ya que este tipo de estudios solo era para quien tuviera el dinero para la colegiatura en escuelas privadas.

"¿Qué ocasionó esa política privatizadora, absurda? Pues que no tenemos los médicos que necesitamos, hay un déficit de médicos en el país, y un déficit mayor de especialistas. Porque lo que queremos es que se tengan todos los médicos y todos los especialistas, y 24 horas", mencionó AMLO.

En respuesta a este déficit, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que aunque a los "conservadores" no les guste vendrán no 500, sino "600 especialistas de Cuba a ayudarnos", ya que la salud es un derecho humano que no tiene ideología y no tiene que ver con la política.

"Y si ni les gusta, pues allá ellos, pero nosotros, me refiero a los conservadores, nosotros vamos a cumplir con nuestro plan de que se tengan todos los especialistas en los hospitales", aseveró AMLO.