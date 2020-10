Aunque renuncien al cargo para ser candidatos, no descuidarán la agenda legislativa: morenistas

Sinaloa.- Los diputados locales de Morena, se dijeron concientes de la petición del presidente de la República de que renuncien a sus cargos a más tardar el 15 de octubre o bien, el mes de noviembre si buscan contender por otro cargo público en el proceso electoral del 2021.

Al presentar su agenda legislativo para tercer año de la legistuta, manifestaron que estarán acatando las determinaciones de su presidente, Andres Manuel López Obrador, sin descuidar los trabajos parlamentarios y asegurando el cumplimiento de su agenda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En voz de los legisladores, Cecilia Covarrubias manifestó que, al interior del grupo parlamentario aún no se ha platicado sobre las condiciones y decisiones de renuncia que pudieran darse entre los diputados y que en su momento tomarán cartas en el asunto.

" El grupo está teniendo la precaución para que en medida de lo que pase, la agenda y el proceso legislativo no se vea afectado está la seguridad de que así va ser, independientemente de que no sabemos que va a pasar se están tomando todas las medidas necesarias para que no se afecte todo esto, el Congreso está siendo todo lo que le toca conforme a la ley cada uno de esta legislatura hará lo propio", dijo