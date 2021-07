Aunque se burlen voy a seguir diciendo ‘abrazos, no balazos’: AMLO insiste en estrategia de seguridad fallida

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que seguirá con su ideología de “abrazos, no balazos”, debido a que se considera un pacifista que no promoverá la violencia desde su cargo.

AMLO indicó que “aunque se burlen” seguirá con su dicho, haciendo referencia a que el periodista Jorge Ramos lo cuestionó sobre la estrategia de “abrazos, no balazos”, que dirige a México a uno de los sexenios con el mayor número de muertes de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos no balazos, la paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, sentenció AMLO.

El presidente Andrés Manuel hizo esta declaración luego de ser cuestionado sobre los recientes hechos violentos registrados en el municipio de Aguililla, Michoacán, donde, ante la falta de apoyo de las autoridades, la policía comunitaria se ha hecho presente en la zona.

AMLO ha reiterado en diferentes ocasiones estar en contra de la policía comunitaria, pues considera que es el Estado quien debe brindar seguridad a los ciudadanos, sin embargo los resultados positivos en materia de seguridad han sido escasos.

El mandatario indicó que es la oposición que busca crear una confrontación para presionar a las autoridades a implementar medidas más severas en la estrategia nacional de seguridad ante la ola de violencia que está viviendo México.

“Están muy interesados nuestros adversarios en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisiera mancharnos, quisiera poder decir, “es lo mismo de antes”, no, yo no soy Peña, no soy Felipe Calderón, no soy partidario del “mátalos en caliente” no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas”, mencionó en La Mañanera.

Violencia en México

Andrés Manuel aseguró que si bien, los homicidios doloso han disminuido en un 3% desde que llegó a la administración, las muertes registradas en el país son por enfrentamientos entre los mismo grupos criminales, quienes buscan en control de ciertas zonas en algunos estados.

Asimismo indicó que ya no hay masacres en México, pese a que en las últimas semanas, Zacatecas, Tamaulipas y Michoacán, han registrado ataques armados donde incluso civiles han sido víctimas de la inseguridad en el país.