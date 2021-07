"Aunque te duela el mayor avance en educación PÚBLICA sucedió en mi administración": Fox a AMLO

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada aseguró que el mayor avance en educación pública sucedió durante su sexenio, "aunque le duela" al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior después de que, en su gira de supervisión de programas en el estado de Guerrero, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que aquellos ex jefes del Estado mexicano que hayan permitido la privatización de la educación en la república mexicana tendrán que se juzgados mediante la consulta popular del 1 de agosto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el panista sostuvo que cada día el presidente López Obrador está "más mariachi", pues lo invitó a que juzgara por sí mismo "todas las pendejadas" que ha hecho durante su administración federal, mismas que aseguró han "costado una fortuna".

Leer más: ¿Rencor? AMLO afirma que expresidentes deben ser juzgados por privatizar la educación en México

Al referirse a los dichos del tabasqueño sobre que se debería juzgar a aquellos expresidentes que "privatizaron la educación" en México, Fox Quesada afirmó que, "aunque te duela", el mayor progreso en materia de educación PÚBLICA se dio durante su gobierno, en el período de 2000 a 2006.

AMLO asegura que se debe juzgar a expresidentes por privatizar la eduación en México

En el contexto de la falta de especialistas en el ramo de la medicina de la que adolece México en la actualidad, López Obrador señaló que, solo por haber privatizado y "rechazar a los estudiantes de medicina", los ex mandatarios federales "neoliberales" deberían ser procesados, pues indicó que no se pueden tener hospitales bien equipados si no se tienen los médicos necesarios.

A pesar de las carencias que arrastra el sistema de Salud mexicano, el máximo mandatario sostuvo que ya se está trabajando para poder adquirir las medicinas que requieren los centros hospitalarios públicos del país.