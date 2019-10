Austeridad "premiere" de la 4T

Los integrantes de la Cuarta Transformación (4T), han venido pregonando un cambio desde las campañas, dónde terminarían con los privilegios de la clase política y no establecería la austeridad republicana, pero no todos los morenistas han querido vivir austeros, al menos así lo han demostrado en este primer año. Ayer por ejemplo, volaron de la Ciudad de México cuatro senadores de la República, 3 de ellos en clase turista, como la panista Josefina Vázquez Mota, el priísta Mario Zamora Gastélum, e Imelda Castro Castro, de Morena; pero lo que llamó fuertemente la atención fue que en clase Premier, en un asiento grande, ancho, con bebida de bienvenida y abordaje prioritario, el morenistas Rubén Rocha Moya, a quien se le olvidó la austeridad, ya que ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador viaja con esos lujos. Tal vez le pasó lo mismo que al súper delegado, José Jaime Montes Salas, y no hubo lugar en clase turista y tuvo la suerte de recibir ascenso 'gratuito" en el vuelo. Así es la austeridad republicana de la 4T.