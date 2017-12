"Autodedazo", dice Calderón sobre aspiración de Anaya

México.- Felipe Calderón criticó la salida de Ricardo Anaya de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para contender por la candidatura presidencial, misma que será la que represente a la coalición electoral Por México al Frente, conformada por el blanquiazul, PRD y Movimiento Ciudadano.

Felipe Calderón Hinojosa. Foto El Universal.

"Autodedazo. Lo que siempre negó. Qué vergüenza", escribió en su cuenta de Twitter.

Este sábado, Anaya Cortés presentó su renuncia ante la Comisión Permanente del PAN.

Autodedazo. Lo que siempre negó. Qué vergüenza. https://t.co/9wswICUI5s — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 9 de diciembre de 2017

RICARDO ANAYA

Anaya arrancaría precampaña en el World Trade Center

Los panistas cercanos al aún presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, fueron convocados al evento de arranque de la precampaña del blanquiazul.

Ricardo Anaya, líder nacional del PAN.

A través de mensajes de texto, los militantes blanquiazules fueron citados a las 11:00 horas de este domingo en el World Trade Center, a donde asistirán diputados, senadores, ex presidentes del partido, gobernadores y ex gobernadores.

El día de hoy, Anaya Cortés presenta su renuncia ante la Comisión Permanente, para poder registrarse como aspirante a la precandidatura presidencial.

Se tiene contemplado que la Comisión Permanente emita este mismo día, la convocatoria para el registro de aspirantes a la precandidatura, y con ello arranque la contienda interna que llevará a elegir al candidato a la Presidencia de la República por la coalición electoral Por México al Frente.

La contienda interna se tiene contemplada dure aproximadamente mes y medio, los aspirantes serán elegidos por la militancia del PAN, entre los que se encuentran, los senadores y ex gobernadores, Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks, el ex canciller Luis Ernesto Derbez, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con quienes se enfrentará Ricardo Anaya.

Como se informó la candidatura presidencial de la alianza conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano la definirá Acción Nacional y en el proceso interno no participará el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

#PorMéxicoAlFrente es una realidad, vamos con todo para cambiar la historia de nuestro país. ¡Hay coalición electoral y el @FrentePorMexico va! https://t.co/HoQDCyAy2w — Acción Nacional (@AccionNacional) 9 de diciembre de 2017

Alejandra Barrales, quien deja la presidencia del Sol Azteca, afirmó que el mandatario capitalino puede ser el coordinador de campaña, aunque Mancera Espinosa no aceptó la posición.

Los partidos del Frente Ciudadano por México registraron ayer viernes 8 de diciembre, ante el Instituto Nacional Electoral, la coalición Por México al Frente, rumbo a las elecciones del próximo año.

Con información de El Universal.

