"Autodestape con sabor a PRI": dice Felipe Calderón

México.- El ex presidente Felipe Calderón criticó el arranque de precampaña del ex líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, al señalar que el su autodestape tiene "sabor" a PRI.

Afirmó que Anaya Cortés ha promovido su candidatura desde hace dos años, con recursos del partido que encabezaba.

Ricardo Anaya, aspirante a la presidencia de la república.

Al auto calificarse como demócrata, lamentó que se hayan perdido los valores e identidad del blanquiazul

"En un acto con sabor a PRI, ayer vimos el auto-destape de quien lleva dos años promoviendo su candidatura con recursos públicos y abusando del poder. Es triste ver la pérdida de valores, identidad y alma del PAN. Son prácticas contra las que siempre luchamos los demócratas", escribió el ex mandatario en su cuenta de redes sociales.

En un acto con sabor a PRI, ayer vimos el auto-destape de quien lleva dos años promoviendo su candidatura con recursos públicos y abusando del poder. Es triste ver la pérdida de valores, identidad y alma del PAN. Son prácticas contra las que siempre luchamos los demócratas. https://t.co/u9uTAIbHT9 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 11 de diciembre de 2017

Arropado por 11 de los 12 gobernadores del PAN, por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado y la ex presidenta del PRD, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya oficializó sus deseos de contender por la candidatura presidencial de la coalición electoral Por México al Frente.

Expresó:

“Hoy quiero compartirles que he tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser Presidente de la República, porque México no va por el camino correcto, pero lo bueno es que este sexenio ya se acaba”.

Con la ausencia del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y del actual mandatario Antonio Gali, Anaya dijo que el país requiere de un cambio, pero no cualquiera, sino de verdadera transformación, porque si bien en los gobiernos panistas hubo avances en transparencia no se erradicó el régimen priísta.

Con información de El Universal.