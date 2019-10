Avalan exhorto de Edil a AMLO por los recortes

Ciudad Victoria.- Con la abstención de 10 Regidores del Cabildo local de MC, Morena y del PRI, hoy el PAN aprobó enviar un exhorto propuesto por el Alcalde Xicoténcatl González Uresti al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir un presupuesto de egresos 2020 federalista y justo tras criticar los recortes.

Los Regidores criticaron al Edil panista de querer manga ancha en el manejo de los recursos federales, luego de que en el documento plantea quitar las etiquetas a las participaciones, aportaciones y programas del Gobierno de la República.

También fustigaron que el exhorto contiene propuestas que no resuelven los problemas del municipio, como la reactivación del fondo minero al señalar que aquí no se cuenta con esa actividad.

El Regidor Gerardo Valdez Tovar, además no estuvo de acuerdo en que se pidan recursos para los migrantes, al cuestionar que el tema no afecta a la ciudad, sino a los municipios de la frontera.

Valdez indicó que está a favor del exhorto, siempre que fuera modificado y hecho un traje a la medida para resolver de fondo los problemas de la ciudad, como el desabasto de agua, que desde inicios de año afecta a unos 200 mil habitantes de 200 colonias.

Pero, sí le quisiera externar señor alcalde con todo respeto esperaríamos que en esos proyectos no estuviese hacer un nuevo edificio municipal de 400 millones de pesos tenemos otras prioridades", expresó.

En el exhorto el Edil propuso que los ramos 28 y 033 sean incrementados en un 10 por ciento, en relación al ejercicio actual.

No hay en este momento un fondo para etiqueta de proyectos municipales a fin de que cumplan con los criterios compensatorio y resarcitorio para el que fueron creados", indicó el Alcalde.

"La propuesta del fondo de apoyo al migrante 2020 de manera que los gobiernos locales cuenten con mayor presupuesto para atender las diversas contingencias suscitadas durante el año, como las caravanas migrantes sin sacrificar los recursos destinados al beneficio de la ciudadanía", agregó.

Asimismo, González, se pronunció en contra de destinar recursos para la permanencia de la Guardia Nacional en el municipio, luego de señalar que 25 de sus elementos realizan labores de vigilancia, pero que no enfrenta a la delincuencia organizada.

"Donde no están claros sus alcances, sus principios, la prevención, reacción, inclusive, sí está claro y lo dicen de frente: no se van a enfrentar a nadie, no van a confrontarse con nadie", expresó el Alcalde.

Su compañero de partido, el Regidor Daniel González criticó que el Alcalde no haya solicitado el apoyo de los diputados locales de Tamaulipas para presentar proyectos y obtener recursos federales para el ejercicio 2020.

El exhorto fue aprobado con 12 votos a favor de los Regidores del PAN y 10 abstenciones de MC, PRI y Morena.

El debate se prolongó por más de una hora, luego de que los Regidores acusaron que el documento se trata de un machote del Edil y su cerrazón para modificarlo y que fuera un traje a la medida de la ciudad.