Avalan iniciar juicio político a Graco Ramírez 

La Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos dictaminó procedentes los juicios políticos en contra del ex Gobernador Graco Ramírez; el ex Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la ex Contralora, Adriana Flores Garza.



Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Junta, explicó que los tres están señalados de omisión en la ministración de los recursos establecidos en el Presupuesto de 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado por 120 millones de pesos 826 mil 135 pesos.