Avalan senadores de Morena dictamen de extinción de 109 fideicomisos en comisión

Ciudad de México.- En una sesión de escasos nueve minutos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República aprobó el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos que darán un presupuesto de 68 mil 400 millones de pesos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 9 votos a favor uno en contra y una abstención, pero este documento debe de ser aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que no estuvieron presentes en esta reunión.

Las oficinas del Senado se encontraban cerradas por las manifestaciones de personas que piden no desaparecer los fondos de los fideicomisos a los legisladores; por lo que los senadores de Morena se trasladaron a una sede alterna en un hotal del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el cual se realizó la sesión que encabezó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta.

Se precisa que no asistieron los legisladores de la oposición, pero al momento de emitir su voto, Ifigenia Martínez se manifesyó en contra y María Celeste Sánchez se abstuvo.

Alejandro Armenta en una sesión fast track informó que ante los votos obtenidos por el dictamen puesto a consideración quedaba aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, respecto a la extinción de 109 fideicomisos.

Aclaró el senador morenista que no hubo "madruguete", porque explicó que se sigue con el proceso iniciado en la Cámara de Diputados para luego pasar a esta Cámara Alta.

Armenta quien hace diez días informó de que se había contagiado de Covid-19 y se menciona que interrumpió su cuarentena para presidente esta sesión muy breve, que argumentó que hubo sensibilidad del resto de legisladores sobre el tema de extinción de fideicomisos.

Ante la incertidumbre que ha ocasionado la desaparición de 109 fideicomisos en México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez confirmó que desaparición no implica un recorte al apoyo de las instituciones afectadas.

En las últimas semanas hemos asistido a una discusión álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes que van al país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud y protección de víctimas. Y he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no pone en riesgo ni un solo peso, agregó.