¡Avanza la demanda! Corte de USA fija fecha para litigio de México contra fabricantes de armas

USA.- La Corte del Distrito de Massachussets fijó la fecha para que las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos respondan a la demanda interpuesta por el Gobierno de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mediante un comunicado publicado este domingo, la SRE confirmó que la corte federal estadounidense aprobó el calendario para la primera etapa del litigio del Gobierno de México contra las fabricantes de armas de USA.

Las empresas de armas demandadas tendrán hasta el próximo 22 de noviembre para presentar su respuesta a la demanda del Gobierno mexicano o oponer las defensas legales que estimen pertinentes, detalló la Cancillería.

Cumplido el plazo fijado por la corte de Massachusetts, el Gobierno de México podrá presentar sus argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022.

Posteriormente, las fabricantes de armas de USA tendrán que presentar su contrarréplica con el 28 de febrero de 2022 como fecha límite.

La SRE recalcó que seguirá dando seguimiento a la histórica demanda contra las compañías estadounidenses para actuar en defensa de los intereses de México.

El pasado 4 de agosto el Gobierno de México presentó su demanda contra las empresas fabricantes de armas estadounidenses, acusándolas de propiciar el tráfico ilícito de armas en beneficio de los cárteles del narcotráfico en el país.

Los acusados están completamente al tanto del tráfico masivo de sus armas hacia México", señala la demanda.

Las empresas demandadas son algunas de las más grandes fabricantes de armas de USA, como Smith & Wesson Brands Inc, Glock Inc, Barrett Firearms Manufacturing, Inc, Colt's Manufacturing Company, entre otras.

Se estima que cada año ingresan 200 mil armas a México de manera ilegal, lo que ha contribuido al aumento de la violencia y asesinatos entre grupos del crimen organizado, según un estudio elaborado por el Gobierno mexicano.