Avanza seguridad en Tamaulipas.- AMLO 

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.-Pese a la crisis de violencia que se vive en Nuevo Laredo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Tamaulipas avanza en el tema de seguridad.



"Aquí, en efecto, se ha avanzado en Tamaulipas en esta materia (seguridad)", señaló AMLO ante la comunidad del Hospital Rural de Tula durante su primer acto de la gira que realiza este fin de semana en el estado.

"Es decir, estoy de acuerdo con lo que expresó el Gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca), tenemos ahora problemas en Nuevo Laredo nada más ".

El pasado jueves, EL NORTE publicó que los ataques del crimen organizado contra policías estatales no ceden en Nuevo Laredo y dejaron ese día 8 pistoleros abatidos, 5 hombres y 3 mujeres, todos equipados con armas de alto poder.

En #Tula, el Presidente @lopezobrador_, sostuvo un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de la localidad, para constatar los servicios de atención médica, infraestructura y disponibilidad de medicamentos para las familias. @gobtam @GobiernoMX @TamaulipasSalud @Tu_IMSS pic.twitter.com/B1c2x9fMfy — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 7, 2019



Apenas el 27 de agosto, elementos de la Policía Estado y del Ejército sufrieron varios ataques del crimen organizado que dejaron al menos 12 pistoleros abatidos.



El Mandatario dijo que a diario preside reuniones con los titulares de Marina, Sedena y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las que revisa el tema de la violencia y toma decisiones.



"Por eso sí es notorio que ha bajado la incidencia delictiva en Tamaulipas", subrayó.



Sin embargo, AMLO reconoció, como también lo hizo el Mandatario tamaulipeco, que falta mucho por hacer en el asunto de la seguridad y la pacificación en la entidad.



"Falta todavía como el mismo Gobernador lo ha mencionado y tenemos este asunto que es un reto, que es un desafío (la seguridad)", señaló.

Esta mañana dimos la bienvenida a #Tamaulipas al Presidente @lopezobrador_ quien lleva a cabo una gira de trabajo visitando hospitales del @Tu_IMSS de 4 municipios de la entidad, iniciando en #Tula. @gobtam @GobiernoMX. pic.twitter.com/8UeCjRfJO4 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 7, 2019



Se refirió a la amenaza de la delincuencia en Nuevo Laredo contra los expendedores de gasolina, a quienes les exigieron no vender combustible a las fuerzas armadas del Estado y la Federación esta semana.



"Que amenazaron hasta a los distribuidores de gasolina de que no le vendieran gasolina al Ejército, a la Policía", expresó. "Están mal. Así no es la cosa y yo les llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre todo que piensen en sus familias, que piensen en sus madres, en sus mamacitas, saben cuánto sufren las mamás".



López Obrador afirmó que para el combate a la delincuencia, su Administración ha brindado apoyo sin precedente con becas a los jóvenes que antes eran desatendidos.



"Ahora tenemos que atender a los jóvenes, no dar en las espaldas a los jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida la mayoría jóvenes", dijo.



"Acaba de haber un crimen horrendo en Coatzacoalcos. Uno de los que roció la gasolina en ese bar, un joven de 15 años que se quemó la mitad del cuerpo, entonces tenemos que atender las causas que originan la inseguridad y la violencia no se puede enfrentar con la violencia. Eso no funciona, no se pueden enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad".



Cerca de las 11:30 horas el Presidente arribó al pueblo mágico de Tula, que se ubica en la carretera Victoria-San Luis Potosí, estado del que provenía de otra gira ayer.



Al filo de las 12:53 horas concluyó el evento.



Y reclama Tamaulipas más recursos

Después de asegurar que Tamaulipas es la segunda entidad que más recursos aporta a la Federación, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le pidió al Presidente López Obrador mayor reciprocidad con el Estado.



En 2018, dijo el Mandatario panista, la entidad contribuyó con 275 mil millones de pesos en materia de impuestos, por debajo sólo de la Ciudad de México.



"Dado, Presidente, que usted es un hombre justo, le queremos pedir, simplemente, reciprocidad para nuestra tierra, que lleguen más obras de infraestructura, y que no haya equivocación, no para que los ejerza el Gobierno del Estado o el Gobernador, simplemente necesitamos que pasen esos recursos, que lleguen a esta tierra", expresó.