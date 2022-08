Avecinan problemas educativos en México ante nuevo plan de la SEP

Sinaloa.- La Secretaría de Educación Pública va por la implementación de un programa piloto que modifica la formación curricular de los niños y adolescentes del país. Aunque en la teoría, especialistas en educación consideran que puede ser positivo, destacan que son mayores los retos y hay cierta irresponsabilidad en las intenciones, ante la ausencia de capacitación para maestros y un rezago importante tras la pandemia.

Cambios

De acuerdo con el Marco Curricular y plan de estudios 2022 de Educación Básica Mexicana, la transformación curricular será dividida en seis fases, pero no se eliminan los grados, sino que se agrupan. Este plan se implementará en al menos 30 escuelas por entidad federativa, incluido Sinaloa. Es una prueba piloto para el ciclo escolar 2022-2023, con niñas, niños y adolescentes del primer grado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Además, promete que tendrá cuatro componentes, entre ellos la formación docente, codiseño de programas de estudio a cargo de profesores, desarrollo de estrategias nacionales, así como transformación administrativa y de gestión.

¿Irresponsabilidad?

“Es la primera vez que veo tanta irresponsabilidad para implementar un proyecto”, criticó María Eugenia Reyes Jaramillo, doctora en Educación y académica en la Universidad La Salle.

En entrevista dijo que es una aberración plantear un cambio sin formar maestros, sin transformar las normales ni mirar y evaluar el rezago que ya se sufrió por pandemia e ignoran los conocimientos conceptuales y cognitivos que requieren los niños.

Proceso

La especialista destacó que este programa tiene un proceso muy accidentando porque no deja los tiempos necesarios y no existe ninguna investigación que avale la información curricular de lo que ya se vio para saber si eso requiere cambios, “son cambios tras cambios sin ninguna investigación de seguimiento y evaluación, de aprendizaje y la SEP no tiene información sobre eso porque nadie la hace”, lanzó.

Reyes Jaramillo, que también suma 37 años como maestra de primaria, señaló que antes de presentar los cambios se debió mostrar evidencia, pero criticó que en la cabeza de la SEP hay personas que no son académicos, pero sí políticos. “Y los padres de familia culpan a los maestros, pero los maestros no somos los enemigos de los niños ni de la estructura, es el sistema”, sostuvo.

Dificultades

En contraste, Juan Carlos Silas, doctor en Educación y académico en la Universidad Iteso, apuntó que se debe destacar que por ahora se trata de un programa piloto. Añadió que el modelo en sí mismo tiene cosas inspiradoras, como poner un vínculo entre la escuela y los aprendizajes de los jóvenes y la comunidad, “también tiene sus dificultades porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Sí es posible que haya algunos sobresaltos en el camino y en ese sentido me parece muy sensato que se haga un pilotaje para no aventar a la grande una calibración de los errores que puedan suceder”, expuso.

El especialista destacó que la propuesta no es nueva, ya que en el 2017 también se planteó un pilotaje similar, pero con 1,162 escuelas, aunque no escaló. Dijo que tomando en cuenta la historia, nunca hay un momento ideal para este tipo de cambios. “Va a haber muchos problemas en la implementación, pero deberán enfrentarse”, concluyó.

La Voz del Experto

“Un retrato de que no les importa la educación”: Marco Fernández, Profesor investigador de la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa

El especialista consideró que los esfuerzos deberían enfocarse en recuperar los aprendizajes en rezago por la pandemia y tratar de disminuir el abandono.

Datos Proyecto

Planteamiento

El plan piloto tendrá seis fases que agruparán a los grados

Fase 1: Educación inicial, dedicado a niños y niñas de cero a tres años de edad.



Fase 2: Educación preescolar, para alumnos y alumnas de tres a seis años de edad.



Fase 3: Primero y segundo de primaria, para estudiantes de seis a nueve años de edad.



Fase 4: Tercero y cuarto de primaria, para estudiantes de nueve a 11 años de edad.



Fase 5: Quinto y sexto de primaria, enfocado a adolescentes de 11 a 13 años de edad.

Fase 6: Primero, segundo y tercer grado de secundaria, para adolescentes de 13 a 15 años de edad.