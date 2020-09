Avientan huevos a Fernández Noroña durante evento del PT

Hidalgo, México.- Habitantes del municipio de Huichapan, Hidalgo, lanzaron huevos y tomates al diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, durante un mitin político a favor del candidato Alberto Endonio

“¡Fuera morena, no te queremos en Hidalgo!”, gritaron algunos de los inconformes antes de tirar objetos contra los exponentes.

El legislador calificó los hechos como un acto de “provocación” y “cobardía” orquestado por Emeterio Moreno Magos, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal.

“Hoy el candidato del verde acaba de cavar su tumba y demostrar que no quiere al pueblo de Huichapán, sino apoderarse de la presidencia para tratar así a los ciudadanos, intimidarlos, con violencia, pensar que de esa manera va a poder saquear al pueblo de Huichapan, no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a tolerar, esos tiempos se acabaron”, afirmó Fernández Noroña, tras la retirada de los agresores.

Después del incidente, ocurrido este domingo 20 de septiembre, el diputado del PT publicó imágenes de los supuestos agitadores en sus redes sociales. Entre los mismos, identificó a uno de los hermanos del candidato a alcalde del Partido Verde.

Estos son parte del grupo de choque que envió hoy el partido verde, en Huichapan a agredirnos. El candidato Emeterio Moreno Magos, es tan bruto que envió a su propio hermano encabezar al grupo”, publicó en Twitter.

Fernández Noroña dijo que “los huevos que me echaron me sobran”, momentos posteriores del mitin que no fue suspendido o cancelado a causa de la agresión.

Cabe recordar que este 18 de octubre se llevara a cabo las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de 84 ayuntamientos en el estado de Hidalgo.