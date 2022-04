Avión de la Guardia Nacional no se usó para promover revocación de mandato: AMLO

Ciudad de México.- El presidente AMLO negó que un avión de la Guardia Nacional haya sido utilizado para la promoción de la consulta para la revocación de mandato, reiterando que este acto supondría una violación a la Constitución Mexicana.

Al ser cuestionado sobre la el uso que un avión de la Guardia Nacional por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien mantiene una gira donde supuestamente ha promovido la revocación, Andrés Manuel López Obrador aseguró que este no es el motivo de los viajes del funcionario.

AMLO aseguró que, ante la ausencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que mantiene una cuarentena por Covid-19, el titular de la Segob fue a tratar temas de seguridad a los estados del norte.

Leer más: Yo no les he hecho nada: exhibe AMLO a mujer que lo llamó “cacas” en manifestación

“Ellos están atendiendo temas de Seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso a temas de seguridad”, aseveró el mandatario.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel negó categóricamente que la aeronave de la Guardia Nacional haya sido utilizada con fines proselitistas con el respaldo de Morena, pese a las declaraciones del secretario de Gobernación.

“No, no debe de ser utilizada para esos fines (…) no están promoviendo la revocación y si así fuese, lo tiene que resolver una autoridad, eso está bien que no haya impunidad”, puntualizó.

Adán y el avión de la GN

Y es que, durante el fin de semana, circuló por redes sociales una imagen de López Hernández junto a un avión de la Guardia Nacional utilizado para su gira por estados del norte de México.

En las visitas de Adán Augusto junto a militantes de Morena, el funcionario federal invitó a los ciudadanos a seguir respaldando el gobierno de Andrés Manuel, pidiendo participar de la revocación de mandato.

Leer más: Adán Augusto López no está de gira para promover revocación de mandato: defiende AMLO al secretario de Gobernación

Asimismo, en redes sociales, circularon videos donde el exgobernador de Tabasco, amagaba con que el Gobierno de México, a través de la reforma electoral, buscara desaparecer al INE, órgano autónomo encargado de realizar elecciones en el país.