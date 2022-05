Ayuda de Estados Unidos para Centroamérica también debe incluir a Chiapas: Alfredo Jalife

En cambio, donde no hubo acuerdo posible fue en la petición de México para que ningún país sea excluido de la Cumbre de las Américas, puesto que USA se niega a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

" Hagamos una inversión importante en Centroamérica . Lo llevamos diciendo desde hace cuatro años y no se ha hecho hasta ahorita", subrayó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

"Vi que salió de viaje Marcelo a Washington a reunirse con Mayorkas, el de Seguridad Nacional, asunto migración , y con Antony Blinken, precisamente para ver esta famosa ayuda a Centroamérica que no llega, mucho blablablá, mucho ruido y pocas nueces , no está llegando, ¿cómo puede ser que México está aportando más dinero que Estados Unidos a los países de Centroamérica?", cuestionó Alfredo Jalife.

El académico también criticó al gobierno de USA por no haber aportado mucho dinero para apoyar a Centroamérica y reducir el flujo migratorio, una propuesta que ha sido promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador , quien ha insistido al vecino del norte sobre la importancia de combatir la pobreza y la violencia para contrarrestar la migración.

" Y que no se olviden de Chiapas, el sur de México ha sido abandonado y hay que promover que la ayuda -si es que se da, porque cada día la veo más lejana de Estados Unidos- a Centroamérica también contenga a Chiapas , que ha sido el estado más flagelado por esta migración masiva", señaló Jalife-Rahme.

Raúl Durán Periodista

