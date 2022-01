Banco Azteca dio crédito millonario a Santiago Nieto para comprar casa de 28.5 mdp: Reforma

"Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas", aseveró Nieto.

" Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio ", fue la respuesta de Santiago Nieto sobre su enriquecimiento.

Cabe señalar que Banco Azteca no ofrece créditos hipotecarios , lo que no fue impedimento para que el 30 de noviembre de 2020 realizara la operación concediendo el crédito a Nieto y Humphrey, aunque el exfuncinario había señalado que la operación tuvo lugar el 21 de diciembre de ese año.

"La casa de Santiago Nieto y Carla Humphrey costó 28 millones 500 mil pesos y no 24 millones , como el extitular de la UIF afirmó", subrayó el medio de comunicación.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.