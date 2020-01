Banco del Bienestar 'pellizco' a las remesas: economistas

Sinaloa, México.- Los «bancos del bienestar» representan una oportunidad para que el Gobierno de México se lleve «una tajada» de los envíos internacionales de dinero, manifestaron los economistas Jorge Sánchez Sandoval y Jafet León.

Cabe recordar que, hasta el 9 de diciembre del 2019, la República Mexicana recibió hasta 33 mil 677 millones de dólares en remesas, de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, por lo que un porcentaje en forma de «comisiones competitivas» de esta cantidad favorecería al erario, según los expertos en materia financiera.

Dispersión de recursos

Así, Sánchez Sandoval, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, abundó que la población de bajos recursos serían apoyados por este tipo de financiamientos, al mismo tiempo que se pagarían las subvenciones federales y se ofrecerían servicios a costes bajos, por lo que no contempló tan negativa la decisión.

«No es malo, pues. Vivimos en una economía mixta, el argumento de que todo tiene que ser para los particulares no es correcto, la economía capitalista funciona de forma mixta donde participan los tres sectores: el Gobierno, las empresas y el sector social, como lo serían las cooperativas, las alianzas de transportistas».

El académico descartó que el Banco del Bienestar pueda constituirse como una rivalidad seria ante la banca internacional, contrario a lo que usuarios de las redes sociales opinaron en el sondeo web realizado por EL DEBATE y publicado el 20 de enero de 2020 (información disponible en el enlace bit.ly/2tDUtYJ).

No será competencia (para la gran banca), porque no entrará en cuestiones de inversión o asuntos financieros; los grandes ahorradores no van a ir a un banco público, será para la gente de escasos recursos que recibe un salario y ahorra el mínimo o que pide prestado», argumentó.