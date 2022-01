Banco del Bienestar, un capricho de AMLO que ha costado 50 mil millones de pesos: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola exhibió que el Banco del Bienestar ha costado 50 mil millones de pesos, pero sólo ha sido un gran capricho de AMLO, pues la gran mayoría de sus sucursales no funcionan.

En su columna de opinión publicada el 5 de enero de 2022 en El Universal, Loret de Mola consideró al Banco del Bienestar como un capricho de AMLO que sólo consume dinero y "no existe", dada la inactividad en que se encuentran la mayoría de sus sucursales.

"Lo del Banco del Bienestar es un barril sin fondo. Uno más de los caprichos del presidente López Obrador que no parecen ir a ningún lado y siguen consumiendo dinero", escribió.

Loret recordó que en 2020 el gobierno de AMLO prometió que habría casi 3 mil sucursales del banco operando, pero lo que hay tras el fin del 2021 "es una broma".

Resaltó que hasta la fecha sólo se han construido mil 100 sucursales que carecen de cajeros automáticos, sistema, equipo y personal, e incluso algunas sin servicios básicos y ubicadas en lugares lejanos.

A esto se suma el hecho de que el Banco del Bienestar ha tenido tres directores pese a su "inexistencia", la última de ellas, Diana Álvarez Maury, despedida en diciembre pasado por sospechas de corrupción, y fue reemplaza por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.

"El banco no existe pero ya van tres directores. Acaban de correr a la última en medio de sospechas de corrupción (...) sólo han construido mil 100 sucursales que no son sucursales porque es el puro cascarón: no tienen cajeros automáticos, no hay sistema, no hay equipos, no hay personal", expuso el periodista.

Ante las posibles respuesta del gobierno de AMLO a la columna de Loret de Mola, que no dudó en que negarían sus afirmaciones, el columnista subrayó que en realidad sólo hay 20 sucursales nuevas del banco funcionando, ya que las otras 250 que operan eran del Bansefi, del sexenio de Peña Nieto, y fueron absorbidas por el Banco del Bienestar.

"O sea que el gobierno puede decir que ya hizo 300 sucursales, pero será mentira: prometió 2 mil 700, ha hecho 20 y le cambió el nombre a 250", señaló el columnista.

Acusó que desde el Banco del Bienestar daba "sus primeras muestras de fracaso" AMLO se empeñaba en mantenerlo e incluso le asignó más recursos hasta sumar un total de 15 mil millones de pesos; 5 mil millones en 2020 y 10 mil millones en 2021.

"Con todo este dinero sólo han podido hacer 20 sucursales y ya le asignaron otros 16 mil 767 millones de pesos en el presupuesto para este 2022", subrayó.

Sin embargo, Loret de Mola aseguró que el dinero que se ha destinado al Banco del Bienestar en realidad asciende a 50 mil millones de pesos, pues al presupuesto asignado se le suma lo del contrato de operación.

"Hacemos cuentas del banco que no existe: le dieron 5 mil millones en 2020, 10 mil en 2021, casi 17 mil en 2022 más los 18 mil del contrato de operación. ¡50 mil millones de pesos asignados a un banco que sólo existe en la prolífica imaginación del Presidente!", indicó Loret a modo de conclusión.