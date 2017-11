Barbosa: Proceso electoral en grave riesgo de legitimidad

México.- El vicecoordinador político del PT, en el Senado, Miguel Barbosa, advirtió que el proceso electoral de 2018, se encuentra en grave riesgo de legitimidad, debido al control que desde el poder público hay de los órganos electorales, como ocurrió recientemente con la decisión del Tribunal Electoral, que dio el triunfo al PRI en la elección para gobernador de Coahuila.

“Es necesario alertar a la sociedad sobre esta circunstancia que daña de manera sustancial a nuestra democracia y pone en tela de juicio la legitimidad del próximo proceso electoral”, señaló el senador del PT-Morena.

PRI-PAN negocian titulares en Fiscalía y Fepade: Barbosa. Foto; @MBarbosaMX

Barbosa Huerta expresó que resulta “nefasto” que los procesos electorales transiten con órganos controlados por el poder público.

“No podemos permitir que la impunidad electoral prevalezca, porque nuestra vida democrática no tendría futuro”, dijo.

Miguel Ángel Barbosa

Explicó que casi medio año después de que los ciudadanos coahuilenses acudieron a las urnas, la máxima instancia electoral consideró que el abanderado priista no había rebasado los topes de campaña, por lo cual lo declaró como ganador de la contienda y el próximo 1 de diciembre rendirá protesta como gobernador.

El pasado 15 de noviembre el vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa acusó que el retraso en la aprobación de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade, se debe a que el PRI y el PAN se están poniendo de acuerdo en el nombre del fiscal de delitos electorales, pero también de quien será el Fiscal General de la República.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que en ese acuerdo quedó fuera la designación del Fiscal Anticorrupción, uno de los temas prioritarios pendientes en el Senado.

En el marco del acuerdo de nombres para la @FEPADE_Mex están queriendo avanzar inclusive con el esbozo del Fiscal General y permitir que no se designe ya el Fiscal Anticorrupción. pic.twitter.com/WjirXBUpNM — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 15 de noviembre de 2017

“El parón no es por no ponerse de acuerdo en una reserva, o una modificación de una base (seis) de la convocatoria, la que se refiere a la objeción, para que quien pueda aspirar a ese cargo no haya sido dirigente o representante popular o candidato de partido en seis años, no.

“Lo que está en curso es que no quieren aceptar la emisión de la convocatoria el grupo parlamentario del PAN y asociados, porque así hay que llamarles, sino hasta que se pongan de acuerdo en el nombre, eso es lo que hay de fondo”.

Señaló que el tema rebasa al Senado y a los grupos parlamentarios, porque involucra a las dirigencias de los partidos.

Lo que está en curso no es un acuerdo sobre el contenido de le convocatoria para el Fiscal @FEPADE_Mex, lo que está en curso es un acuerdo sobre nombres ya perfilados. pic.twitter.com/WZ6fHqBomH — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 15 de noviembre de 2017

“Lo que nos han comentado los dirigentes partidarios es que no soltarán el tema de la convocatoria hasta que no haya un acuerdo de antemano en esto, porque de lo contrario, para ellos que quieren mantener el control de la designación”.