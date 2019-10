Barbosa a los Moreno Valle: "me robaron, pero los castigó Dios"

"'Yo gané en 2018, me lo robaron, pero los castigó Dios", externó el gobernador Miguel Barbosa, al recordar a la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y a su esposo, ex senador Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron el pasado 24 de diciembre de 2018, luego de desplomarse su helicóptero en que viajaban a la Ciudad de México.

Las declaraciones de Barbosa han generado múltiples comentarios, porque señaló que la lucha por alcanzar el gobierno de Puebla se realizó a machetazos y tuvieron que pasar 19 meses para lograrla el pasado 2 de junio de 2019.