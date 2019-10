Barbosa responde: "Que se queden sentados"; no hay disculpa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta respondió a quienes exigen una disculpa pública por sus comentarios hacia la ex gobernadora Martha Érika Alonso y a su esposo, ex senador Rafael Moreno Valle, fallecidos el 24 de diciembre de 2018 y aclaró que "se queden sentados", porque no va a realizarla.

El mandatario poblano dijo lo siguiente: "Yo gané en 2018, me lo robaron, pero los castigó Dios", lo cual ha generado diversos comentarios por las desafortunadas declaraciones.