Basilia Castañeda: 'Pido al Presidente que no defienda a un violador'

Ciudad de México.- Este lunes, Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado Macedonio por el delito de violación, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no defender a un delincuente e impedir que sea postulado como candidato de Morena al Gobierno de Guerrero.

Luego de comparecer formalmente ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido (CNHJ), sostuvo que la posibilidad de procesar penalmente al senador con licencia está en manos del Jefe del Ejecutivo.

Creo que esto ya es cuestión de la autoridad mayor, yo creo que aquí la última palabra la tiene el Presidente. Estoy aquí, ya rendí mi declaración y espero que lo escuche también (el Presidente) y que pueda entender que eso no es una mentira, que estoy aquí estoy dando la cara, dijo.

"Le diría que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima, no puede defender a un violador porque, desde que me pasó todo esto, me ha jodido la vida. Esto no se supera con nada, yo creo que 100 años que viva y que tenga conciencia, voy a decirle lo mismo", respondió.

Basilia Castañeda ha expresado desconcertación acerca del no ajuste de cuentas sobre Félix Salgado Macedonio. Twitter

Acompañada de algunos de sus abogados, la militante morenista advirtió que no se detendrá hasta conseguir justicia, aunque eso implique poner en riesgo su vida.

"Estoy yo aquí dando la cara y no me van a callar, a menos que me maten; mientras, no", manifestó.

Sin embargo, dijo tener miedo e incluso adelantó la posibilidad de solicitar asilo en otro país, en caso de que Salgado gane las elecciones y se convierta en el Gobernador de Guerrero.

Bajo estas acusaciones, peligra la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. AFP

Tengo mucho miedo de que este señor sea Gobernador porque ¿Qué me puedo esperar yo, que vayan a mi casa? ¿Cómo voy a vivir así? Si ha hecho cosas así sin ser Gobernador, ahora que lo sea, no puedo quedarme a vivir, expresó.

"Quisiera que todo esto se aclarara y se arreglara para que no tuviera yo que pedir asilo político, porque si no llega a haber ninguna respuesta buena del Presidente, porque él es el que tiene la última palabra, tendría yo que pedir asilo a cualquier país que me quiera apoyar".

Patricia Olamendi, una de las abogadas de la víctima, reveló que Salgado Macedonio fue citado para mañana, a las 12:30 horas, para comparecer sobre el caso ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ).

AMLO no se ha pronunciado al respecto de este caso. AFP

Tras adelantar que estarán presentes para realizar preguntas de manera directa, informó que el aspirante envió a la audiencia de este lunes a un equipo de cuatro abogados, que se dedicaron a intimidar y generar un ambiente hostil contra la víctima.

Hubo un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos, no se consideró su condición de víctima. Se intentó revictimizarla en muchas ocasiones, se intentó que recibiera preguntas bastante fuertes de los abogados de la defensa, pero mañana estará aquí el señor Félix Salgado, señaló.

"Citan a la víctima, en una actitud muy hostil. Hay que decirlo, ha sido una actitud extremadamente hostil, dándole todo el peso fuerte a los abogados del agresor y han sido varias horas muy intensas, de conflicto".

Olamendi informó que solicitarán protección para garantizar la seguridad de Castañeda y adelantó que el caso será llevado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).