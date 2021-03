Basilia Castañeda abandona acusación contra Salgado Macedonio por abuso sexual

México.- Basilia Castañeda, quien presentó una denuncia en contra del senador y candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, desistió de continuar con el proceso legal al indicar violación de sus derechos como víctima en el caso.

La denunciante, Basilia Castañeda que presentó los cargos contra Salgado Macedonio por una violación perpetrada en diciembre de 1998, fueron desestimados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero el pasado 1 de marzo, por el tiempo que la víctima tardó en presentar la denuncia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de un comunicado Basilia Castañeda anunció que se retiraría de el proceso legal contra el candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, indicando que el caso ya está determinado por las autoridades, quienes fijaron su postura en no investigar el caso.

Leer más: Félix Salgado tiene cualidades que nos representan: Morena

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, dice en el comunicado.

Sin embargo, Basilia aseguró que las autoridades deben continuar con las investigaciones pese a desistir e la denuncia, pues se trata de un delito considerado grave, sobre una joven de entonces 17 años abusada de un senador en función.

Este 15 de marzo, Basilia Castañeda fue convocada por el órgano interno de Morena para las investigaciones del caso.

Durante la audiencia la denunciante tendrá la oportunidad de presentar las pruebas pertinentes en contra de Félix Salgado Macedonio, quien ya fue ratificado por Morena como su candidato a la gubernatura por el estado de Guerrero.

Leer más: AMLO descarta suspender uso de vacuna AstraZeneca, pese a cese en Europa

El martes 16 el acusado hará lo propio para defender su postura, donde previamente ya presentó como pruebas la carta de no antecedentes penales y cotejo del procedimiento de oficio, alega que este procedimiento debe terminar.

Por último Basilia Castañeda indicó que ya pidió a su abogado y exfiscal del estado de Guerrero, Xavier Olea, a n continuar con e proceso legal, pese a que este ofrecía sus servicios de manera gratuita.