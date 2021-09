"Basta de discursos": AMLO apura a USA para entregar recursos de apoyo a Centroamérica

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a Estados Unidos dejar a un lado los discursos y apurar el apoyo económico para Centroamérica con el fin de controlar el flujo migratorio.

En la Mañanera de este miércoles, AMLO expuso que el gobierno de USA no ha respondido a la carta que envió proponiendo financiar programas sociales en Centroamérica para generar mejores oportunidades y así reducir la migración.

"Si me hubiese quedado parado esperando, me hubiese yo cansado. No ha llegado nada, nada. Entonces ya basta de discursos, ya hace falta la acción", dijo AMLO.

Sin embargo, el mandatario confió en que el presidente Joe Biden "ve con buenos ojos" su propuesta, al igual que la vicepresidenta Kamala Harris y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

En esa línea, AMLO subrayó que se deben evitar las medidas coercitivas contra migrantes y atender los problemas sociales y económicos de fondo que propician esta situación.

"Tengo confianza de que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, bienestar y empleo en los países de Centroamérica", dijo.

El pasado lunes, AMLO leyó la carta enviada al gobierno de USA, en la que plantea la urgencia de invertir en Centroamérica para reducir el flujo migratorio proveniente de esos países.

El presidente de México busca que programas como "Sembrando Vida" y "Jóvenes Construyendo el Futuro", impulsados por su gobierno, se extiendan y apliquen en Guatemala, Honduras y El Salvador con el objetivo de generar 330 mil empleos en seis meses.

AMLO también plantea que a los centroamericanos adscritos a los programas se les otorguen visas de trabajo temporales en USA.

"¿Qué no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa? O se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo, no creo que nos ganen a nosotros en eso, aquí el elefante camina, aunque está todavía reumático, nos cuesta trabajo empujarlo, pero pues en todos lados hay que empujar al elefante y esto es un plan de emergencia", insistió.