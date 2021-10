¡Basta de que se proteja a los ricos! AMLO lamenta posición de Arturo Zaldívar ante delitos fiscales

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para pedir que se deje de proteger a los ricos. Además, lamentó el posicionamiento de Arturo Zaldívar frente al tema de la prisión preventiva por delitos fiscales.

En la conferencia Mañanera de este 29 de agosto, AMLO se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues señala que al rechazar que los delitos fiscales sean perseguidos como como graves, y por ende requieren prisión preventiva de oficio, sólo protegen a los ricos de México.

En lo que parece ser un rompimiento con Arturo Zaldívar, AMLO reprochó que se pusiera a defender el rechazo de la prisión preventiva oficiosa para los factureros en México, bajo el argumento de que la prisión preventiva sólo afecta a los pobres.

“Acaban de resolver, por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades de las llamadas factureras”, relató AMLO en la conferencia Mañanera que se realizó desde el estado de Campeche.

Acompañado por su gabinete, gobernadoras y gobernadores del partido político de izquierda, Morena, AMLO lanzó sus reproches a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación, señalando a este último de no cambiar nada, pese al proceso de transformación que hay en México.

“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho esto no afecta a los pobres o es a los pobres a los que se les protege sí no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales”, declaró AMLO y tras ello, señaló que los pobres en México no tienen ni dinero para pagar el ISR y solo son los ricos quienes cometen delitos de defraudación fiscal.

“Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba, 99% de los juicios, entonces ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica, la justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber un trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos”, aseveró AMLO sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside Arturo Zaldívar.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremtió contra todo el Poder Judicial de la Federación, señalando que pese al proceso de transformación en que se ha visto envuelto México, ellos no han cambiado nada.

“No ha cambiado el Poder Judicial, sigue en lo mismo, eso que hicieron, imagínense un esfuerzo, en todos los estados hay ejemplos de factureros, habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve que no deben ir a la cárcel porque se les afecta sus derechos humanos ¿Qué no se afecta a los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la Hacienda Pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales? ¿Qué no es eso promover la violación de los derechos humanos? Dejar a la gente en la pobreza, porque el Estado no tiene para cumplir su misión social, no tiene los recursos suficientes”, finalizó AMLO.