"Basta ya de dividir": Ricardo Anaya a AMLO por críticas a la clase media

México.- El panista Ricardo Anaya Cortés aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "ya perdió la brújula" por sus declaraciones sobre la clase media, a la que calificó como "aspiracionista y egoísta".

En u nuevo video publicado este lunes en sus redes sociales, Ricardo Anaya señaló que la manera de AMLO de entender las elecciones fue "un disparate", pues mientras afirma que el crimen organizado se portó bien, arremete contra la clase media.

El excandidato presidencial del PAN reprochó que el mandatario haya llamado "aspiracionista y egoísta" a quien "estudia y sueña con salir adelante", retomando los dichos de AMLO, por lo que defendió "la cultura del esfuerzo".

"Se va con todo en contra de la clase media porque según él son gente muy difícil de convencer, y al joven que estudia y sueña con salir adelante lo llama aspiracionista y egoísta. ¿Pero cómo? Si la cultura del esfuerzo, soñar, luchar por salir adelante es algo bueno, algo positivo", comenta.

Ricardo Anaya entonces pregunta "qué tipo de país queremos ser", ¿uno que "aspire a la grandeza o uno agachado y sumiso"? Para luego criticar el "fomento a la dependencia" que según él propician los programas sociales impulsados por AMLO.

En ese sentido, el panista consideró que el presidente de México busca que millones vivan en la pobreza para depender de él "para poder comer". "O sea ¿cómo se atreve a comparar a la gente pobre con mascotas?", añadió.

El excandidato presidencial afirma que lo que quieren los jóvenes pobres no es ser tratados "como mascotas", sino que buscan oportunidades para salir adelante y "progresar", asegurando que él también se siente indignado por la enorme desigualdad en el país, por lo que pidió a AMLO dejar de "dividir", como si la división no estuviera ya marcada desde hace décadas con la falta de oportunidades y marginación de millones de personas.

A mí también me indigna la pobreza y la extrema desigualdad que tenemos (...) necesitamos una transformación, pero no esta transformación. Basta ya de dividir a México. Este no es el país de ricos contra pobres, o el de la clase media aspiracionista y egoísta".