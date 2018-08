Batea INE queja por pagos de 500 pesos de PRI

Ciudad de México.- Con la oposición de dos consejeros, el Instituto Nacional Electoral (INE) bateó una queja en la que se solicitaba indagar el posible uso electoral de los pagos de 500 pesos que el PRI, en su sede nacional, entregó a ciudadanos.

El argumento del INE para declarar infundada la queja fue que no se tiene acreditado el destino final de esos recursos, los cuales fueron repartidos en efectivo.

Sin embargo, el organismo electoral aprobó abrir un procedimiento oficioso en materia de fiscalización para investigar el origen del dinero.

Reforma publicó en junio que, en las oficinas centrales del PRI en la Ciudad de México, se entregaron 500 pesos a militantes y simpatizantes priístas que, en algunos casos, fueron trasladados en camiones desde el Estado de México.

Consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Foto: Archivo Reforma.

Los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña acusaron que, indebidamente, el INE decidió cerrar las indagatorias sobre el destino de esos fondos sin agotar todas las líneas de investigación.

San Martín recriminó que, por ejemplo, no se indagaron nunca los camiones que presuntamente se utilizaron para trasladar a las personas que obtuvieron los pagos.

"Sin agotar la investigación completa se está proponiendo declararla infundada en cuanto al destino de los recursos porque no se tiene acreditado el destino, estoy de acuerdo en ese momento, no se tiene acreditado al destino, sin embargo, me parece que son hechos que no se pueden quedar sin una investigación completa", criticó.

Consejera Pamela San Martín. Foto: Archivo Reforma.

Aunque el INE decidió abrir una investigación del origen del dinero, para la consejera San Martín ese esfuerzo es insuficiente si no se acompaña de un procedimiento sobre el destino final de los fondos.

"Me parece que no podemos desvincular el origen de los recursos del fin de los recursos", manifestó.

"Me parece que es evidente que esta autoridad tendría que realizar una investigación completa sobre los mismos, cerrar el expediente por lo que hace al destino y abrirlo únicamente por lo que hace el origen sería cerrarnos la posibilidad de hacer una investigación completa".

El consejero Ruiz Saldaña reprochó que no se interrogó a los ciudadanos que, bajo el pretexto de que iban a ser capacitados, recibieron pagos del PRI.

Con información de Reforma.