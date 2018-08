Agreden en redes a esposa de Andrés Manuel López Obrador

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó en su cuenta de Twitter que no es mucho de su agrado esta red social debido al comportamiento de algunos de sus usuarios.

“Qué mundo tan agresivo el de #Twitter. Por eso no escribo por aquí tan a menudo como yo querría. El lenguaje cargado de ira y la agresividad no me gustan. De todas formas #FelizLunes a los que no don #bots y saben conducirse con respeto. #seanfelices”, escribió Müller.

Como se recordará, en julio, la escritora indicó que renunciaba al nombramiento de Primera Dama, y esto generó mucha polémica en la red social e incluso Müller fue blanco de burlas cunado confundió la fecha de nacimiento de Nelson Mandela con la de su muerte.

Tras la publicación de la escritora por su inconformidad con algunos usuarios, Beatriz recibió recomendaciones de otros de sus seguidores para tratar se sobrellevar los mensajes negativos.

La crítica, la objeción y la disidencia que se expresa en #Twitter es bienvenida cuando se realiza con respeto y argumentos. Solo quiero recordarles que yo no soy @lopezobrador_, soy Beatriz y no detento ningún cargo público ni represento a persona pública alguna #FelizMartes �� — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 14 de agosto de 2018

Algunos usuarios le recomendaron no bloquear a usuarios agresivos y simplemente silenciarlos, a fin de evitar más ataques.

“Ayuda ir silenciando con mute algunas cuentas. De esa manera no se quejan de un bloqueo y nos evitamos leer a la gente violenta. Feliz lunes, feliz semana”, escribió una usuaria.