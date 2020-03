Beatriz Gutiérrez alerta sobre información falsa de coronavirus

Cd. de México, México.-Beatriz Gutiérrez Müller, coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México, alertó este viernes a los ciudadanos sobre la información falsa que circula en redes sociales y mensajes telefónicos, con la que se pretende alarmar a la población ante la pandemia del coronavirus.



"Ojo con la información falsa. Falsos emisarios que no se identifiquen. No hagas caso a mensajes que no provienen de la fuente oficial, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. En la Ciudad de México los mensajes los brinda la doctora Claudia Sheinbaum", publicó en su cuenta de Twitter.

En un video, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un audio en el que se escucha a un hombre decir que tiene información de primera mano para asegurar que el lunes o martes de la próxima semana se decretará emergencia en la Ciudad de México y que existen más personas fallecidas por Covid-19 de las que el Gobierno ha informado. "¡Qué bárbaro todo lo que se escucha en estos días! Mensajitos por aquí y por allá en los teléfonos, les voy a poner uno para que vean la calidad de individuos que están dispersando información falsa", refirió antes de difundir el audio."Yo les pongo este ejemplo porque cualquiera ahora toma su teléfono y graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que él es un gran poseedor de esos datos que tú necesitas saber".Tras llamar a la población a desestimar esos mensajes y no compartirlos, la escritora defendió la labor del Gobierno federal ante el problema sanitario."Tú debes de consultar a las fuentes oficiales, es la Secretaría de Salud la encargada de dar esta información, no estos individuos que por intereses oscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser personas cercanas a no sé quién y te venden la idea de que debes salir corriendo a ponerte una vacuna, a hacerte un estudio en el laboratorio, a hacer una compra en el supermercado", señaló."No, el Gobierno es un muy responsable, aquí y en cualquier otro lugar, están dándote información precisa, no omitida, aquí no te están engañando, hay seriedad absoluta en los datos que se dan"Gutiérrez Müller pidió a los ciudadanos informarse con fuentes oficiales y escuchar las conferencias que ofrecen todas las noches los funcionarios de la Secretaría de Salud, para contar con información seria y combatir tanto los rumores, como el miedo que generan."Cada vez que te llegue una cadenita de estas, no la escuches y no la creas, porque lo que están es jugando con tu miedo y lo que tú tienes que hacer es confiar en ti y confiar en las autoridades sanitarias que son las expertas, no estos fulanos que no se identifican y que no dan su cara, no dan su nombre y lo único que hacen es hacer correr rumores", expresó."Te invito a que te tomes esto con la seriedad que tiene. Escucha las conferencias de todos los días, a las siete de la noche, que dan las autoridades sanitarias, no estos fulanos que andan diciendo cosas para que tu tengas miedo".