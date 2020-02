Beatriz Gutiérrez se suma a la iniciativa #UnDíaSinMujeres

Ciudad de México.-En redes sociales, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se sumó a la iniciativa #UnDíaSinMujeres, al publicar en su cuenta la imagen en donde se realiza la convocatoria de paro nacional para el lunes 9 de marzo.

El llamado a las mujeres tuvo como origen los feminicidios de Ingrid y recientemente de la niña Fátima, que han impactado al país y han generado una discusión en México sobre el incremento en las muertes de mujeres y niñas.

La iniciativa #UnDíaSinMujeres busca concientizar de la problemática que enfrentan más mujeres y los peligros a que están expuestas, en donde este movimiento tiene algunas consignas como: "¿Qué sería de este país sin las mujeres?".

A las mujeres se les pide que el 9 de marzo tampoco deben de realizar compras durante ese día como gasolina, gas y demás cosas.

Además, la consigna de "¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres?”, consiste en que las mujeres no asistan a sus centros de trabajo y escuelas y permanezcan en sus casas; así como otras que se sumen a las protestas que se realizará el 9 de marzo que se conmemora el Día de la Mujer.

Gutiérrez Müller da su apoyo al movimiento y publica la imagen de #UnDíaSinMujeres en sus cuentas de Facebook e Instagram, que dice lo siguiente: "¿No nos cuidan? ¿Les da igual si existimos o no? pues miren cómo sería ¡Si no estuvieramos más!".

El cartel expresa: "No niñas a las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al super, no salgas a la esquina".

El apoyo de la escritora a la iniciativa a generado cientos de comentarios de apoyo a su decisión.