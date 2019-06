Belinda defiende a AMLO: Un presidente no es Dios, dice

México.- Igual que en campaña, la actriz y cantante mexicana Belinda salió a defender al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que Susana Zabaleta y el ex presidente Vicente Fox despotricaran contra las acciones que AMLO ha realizado en favor de México.

Belinda expresó en entrevista con El Universal que sigue y seguirá apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que por nada del mundo se arrepiente de haber votado por él.

Además agregó que "un presidente no es dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal".

"No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio".

Las duras criticas de Susana Zabaleta y Fox contra AMLO

El pasado 17 de junio la actriz Susana Zabaleta se lanzó a través de Twitter ya que dijo estar decepcionada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de recursos para la Cultura.

Tras su mensaje pidió disculpas a los mexicanos. Susana Zabaleta compartió un fragmento de una columna que escribió el periodista Sergio Sarmiento para el diario Reforma. En dicha columna el comunicador señaló: “después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura…¡Vete a volar, Gaviota!’. Parece que se equivocó”.

Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante.



La artista reconoció vía Twitter que se equivocó al respecto. Junto con este texto manifestó: "mi querido Sergio Sarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante. “Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos".

Una vez publicado lo anterior el ex presidente Vicente Fox hizo un llamado a los mexicanos de "corregir" y "restaurar equilibrio de poderes".

Asimismo mostró apoyo a Zabaleta y le escribió: "No estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO".

En Twitter Vicente Fox escribió: "No estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO. Es hora de corregir y ponerle riendas al caballo desbocado. 2021, ganarle el congreso y restaurar equilibrio de poderes".