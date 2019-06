Beltrones anuncia que no acudirá a votar en elecciones del PRI

Ciudad de México.-Tras la renuncia del ex rector de la UNAM, José Narro Robles a 46 años de militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex dirigente nacional de este instituto político, Manlio Fabio Beltrones anunció su decisión personal de no acudir a votar en las elecciones para renovar la dirigencia nacional de este partido.

En su cuenta oficial de Twitter, el ex senador escribió el siguiente mensaje: "Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @JoseNarroR al @PRI_Nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria."

Meses antes, Beltrones había externado en redes sociales que en el contexto actual, los partidos políticos son necesarios, en su tamaño, para garantizar la lucha democrática; por ello hay que insistir en su permanencia y crecimiento.

El pasado 4 de marzo, en el 90 aniversario de este instituto político, el político sonorense expresó que era el momento de que PRI Nacional demostrará que "hemos escuchado a la ciudadanía y somos capaces de mejorar. Nuestro principal objetivo debe ser el bienestar de la sociedad, con propuestas adecuadas a este siglo. #PRI90Años".

Beltrones se refirió a los comentarios vertidos por el ex secretario de Salud, José Narro Robles, que señalaba en su video publicado en redes sociales que "siempre he considerado a la simulación como un mal indeseable con esto en mente decidí participar en el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional del PRI".

Como parte de su decisión de abandonar al PRI, destaca que es preocupante el curso que ha tomado el proceso interno y donde ratifica la existencia de un candidato oficial de los gobernadores, y sin decir nombre, también de quien fue el jefe político del partido.

Explicó que su determinación la fundó en el compromiso por el país y su partido político, en estos tiempos de regresión de formas centralistas y autoritarias que se creían ya superadas; se requiere el fortalecimiento del sistema de partidos politicos y de la organización de una oposición verdadera, ni temores ni flaquezas producto de una historia de conductas indebidas.

Cierran filas en el PRI

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional recibió esta tarde el respaldo firme y decidido de los líderes de los sectores y organizaciones que forman parte de su estructura, quienes se comprometieron a mantener la unidad interna, durante este proceso de renovación de la dirigencia nacional, con la finalidad de construir un partido fuerte y con una militancia que sea el centro de sus decisiones.

Ismael Hernández Deras, de la Confederación Nacional Campesina (CNC); Fernando Salgado, en representación de Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Viviana Mondragón Lazo, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y José Calzada Rovirosa, del Movimiento Territorial.

Asimismo, Hilda Flores Escalera de la Organización de Mujeres Priistas (OMPRI); Pablo Angulo Briceño, de la Red Jóvenes por México, y Fausto Zamorano, de Unidad Revolucionaria, expresaron su respaldo a la dirigencia nacional y comprometieron su participación imparcial y decidida en este proceso de renovación que vive el tricolor.

Los asistentes subrayaron a la dirigencia su preocupación por que prevalezca, a lo largo del proceso, la institucionalidad, la unidad y la legalidad, al tiempo que hicieron un llamado a los aspirantes a ceñirse, en todo momento, “a las reglas que nos hemos dado y a observar las normas de civilidad que el proceso demanda, mostrar madurez política y mirar, siempre, por la estabilidad y la unidad del partido”.

A nombre del Comité Ejecutivo Nacional, la presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu sostuvo que “la unidad, solamente puede estar basada en el compromiso de que este proceso de renovación, que es un mandato del Consejo Político Nacional, se llevará a cabo en un marco de absoluta imparcialidad, equidad y transparencia”.

La presidenta y el secretario general reiteraron que garantizarán la adopción de un método libre y democrático, como respuesta a una demanda legítima de la militancia priista, fundada en su voluntad de construir un partido cercano y abierto. Frente a ese compromiso, “en el CEN consideramos que la confianza y participación de todas y todos los priistas es una condición indispensable para el éxito de este proceso”.

Por ello, agradecieron a los Sectores y Organizaciones su adhesión y respaldo, como el cerrar filas para la realización de esta elección interna, recordando que su finalidad no es otra que la construcción de un partido fuerte y con una militancia cohesionada, que esté al centro de las decisiones y que fortalezca un proyecto de nación viable para los mexicanos”.