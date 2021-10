Biden y Trump dejaron en visto a AMLO y sus programas para Centroamérica: Loret de Mola

Loret, a su vez, señaló que USA no está como para decirle a AMLO: "ahí te van mil millones de dólares para hacerte el héroe de Centroamérica". "Sobre todo cuando lo que has visto es que los programas de López Obrador son un fiasco", añadió.

"La mejor muestra de que los programas sociales de López Obrador son un fracaso : ¿te acuerdas que desde la primera carta a Trump López Obrador le dijo: vamos a parar juntos la migración, por qué no ponemos Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en El Salvador, Guatemala y Honduras?", y lo que pasó fue que "lo dejaron en visto".

