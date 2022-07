"Bien planeada tortura": Loret de Mola asegura que Morena tiene 40 horas de audios de 'Alito' Moreno

"Sus rivales aceptan que no van a lograr que renuncie. Que es una batalla perdida. Que sólo les queda seguirle subiendo el costo para ver si se rinde y negocia una salida decorosa. Alito no ha dado una sola señal de rendición ", mencionó.

Y es que a pesar de la exigencia de exdirigentes del PRI de que renuncie 'Alito' Moreno, el priista no ha dado señales de ceder.

El periodista indicó que aunque el dirigente del PRI va en descenso por la polémica de los audios filtrados, todavía no está en "bancarrota política" , pues se encuentra respaldado por la alianza opositora y mantiene el control total de los órganos priistas y la bancada tricolor en la Cámara de Diputados.

"Nadie se tomó en serio su propuesta: quedó claro que era una patada de ahogado , un intento de poner cara de que no pasa nada… cuando pasa mucho ", señaló el conductor de Latinus.

Loret de Mola opinó que Alejandro Moreno se ha ido mermando ante el escándal o hasta convertirse en una suerte de "pato cojo" que no sabe dónde está metido. En esa posición fue el priista propuso facilitar el acceso a armas de fuego a los mexicanos para que se defiendan de la delincuencia, una propuesta que no fue tomada en serio por nadie.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.