Bimbo y Walmart, las empresas que se pronunciaron en contra de reforma eléctrica de AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que las empresas Bimbo y Walmart presentaron amparos para frenar su reforma a la Ley de Industria Eléctrica, pues esta amenaza los subsidios que las gigantes reciben para la condonación del pago de la luz eléctrica.

Durante la conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, AMLO expuso e caso de Bimbo y Walmart, empresas que cuentan con subsidios del gobierno para no pagar lo que corresponde, amagando con revelar lo que realmente pagan las grades empresas.

Andrés Manuel dijo que fue a través de la prensa nacional que se dio a conocer los amparos presentados por Bimbo y Walmart, además de indicar que ambas empresas no sólo se dedicaban al comercio, sino a la producción y venta de energía eléctrica.

“Lo leí hoy en la prensa, en las redes, este amparo de Bimbo y Walmart, es un descaro ya, ofrezco disculpas a las dos empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero como van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios”, declaró AMLO.

El presidente López Obrador indicó que supuso que, ante la reforma energética, las grandes empresas como Bimbo Y Walmart se habían acercado a las autoridades para llegar a un acuerdo, sin embargo fue para presentar los amparos ante la nueva ley.

En este sentido, el presidente dijo que sería tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar la legalidad de los amparos de las dos granes empresas, además de accionar sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

¿Por qué se amparó Bimbo y Walmart?

AMLO aprovecho el espacio para revelar que Bimbo y Walmart, empresas que pudieran parecer ajenas al rubro de las energías, tenían una estrecha relación con la producción eléctrica, por lo que eran afectadas en primera instancia por la reforma.

El mandatario dijo que ambas empresas mantienen acciones en la industria eléctrica, por ellos forman parte de los subsidios que otorga el gobierno a los productores.

“Seguramente la gente no sabía que Bimbo y que Walmart tenían también acciones en empresas eléctricas, además del comercio también se dedican a la electricidad, porque por eso, porque son productores de electricidad reciben el subsidio, entonces ahora lo que queremos es que haya un trato igualitario para que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad y no aumente el precio de la luz”, revelo López Obrador.

AMLO dijo que en el territorio del Istmo de Tehuantepec se pueden identificar fácilmente los generadores eólicos de energía eléctrica pertenecientes a Bimbo y Walmart, las cuales cuentan con el respaldo de la CFE.

Así, de aplicarse la reforma a la ley de energía, Bimbo y Walmart se verían afectadas, pues en dicha ley se establece que la energía eléctrica debe adquirir exclusivamente a la CFE, cerrando el mercado de la electricidad en México.